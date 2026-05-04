مراسل القاهرة الإخبارية: المشهد الداخلي اللبناني يواجه تحديات متزايدة

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن تصريحات نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، أكدت استمرار المخاوف من المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف احتلال أراضٍ لبنانية بالقوة، مشيرًا إلى أن لبنان بحاجة إلى ضمانات حقيقية لأمنه وسيادته، مع رفض حزب الله لما يُعرف بالخط الأصفر أو المنطقة العازلة.

وأوضح سنجاب ، خلال رسالة على الهواء، أن البيان الصادر عن قاسم، رغم كونه مكتوبًا ومكررًا في مضمونه، تضمن إشارات إلى تبني استراتيجيات جديدة للمقاومة في الجنوب اللبناني، تعتمد على أساليب وتكتيكات مختلفة، مؤكدًا تحقيق مكاسب ميدانية وخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، مع التشديد على عدم الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار بسبب الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المشهد الداخلي اللبناني يواجه تحديات متزايدة، في ظل مخاوف على السلم الأهلي، بالتزامن مع توترات سياسية وتحركات أُلغيت لأسباب أمنية، إلى جانب تصاعد الجدل الداخلي والضغوط المرتبطة بالأزمة الاقتصادية والدعوات لتعزيز الوحدة الوطنية.

