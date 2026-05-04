أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره التنزاني يبحثان القضايا الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية

فرناس حفظي

تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من محمود ثابت كومبو، وزير خارجية تنزانيا، لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والأفريقية.

أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-التنزانية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والتنموية. وأشار الوزيران إلى ما يمثله مشروع سد "جوليوس نيريري" العملاق في تنزانيا الذي تنفذه شركات مصرية من علامة فارقة في تطوير العلاقات والمصالح المشتركة والتكامل بين البلدين لدفع العلاقات الثنائية لآفاق أرحب. وقد أشاد الوزير التنزاني بالدور الذي تضطلع به الشركات المصرية العاملة في تنزانيا، وما تتمتع به من كفاءة وخبرة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ومنها سد "جوليوس نيريري".

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في القارة الأفريقية، لاسيما بالقرن الإفريقي والبحيرات العظمي، حيث شدد الوزيران على أهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الدول، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس باستقرارها أو تقويض مؤسساتها الوطنية، مؤكدين أهمية تبني مقاربات شاملة لمعالجة التحديات الأمنية والتنموية التي تواجه القارة. واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.

