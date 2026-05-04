محافظ الغربية يتفقد مديرية التربية والتعليم ويوجه برفع كفاءة الأداء الإداري

قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بجولة تفقدية داخل ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالغربية، لمتابعة سير وانتظام العمل الإداري، والوقوف على مستوى الأداء داخل القطاعات المختلفة بالمديرية، وذلك في إطار حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأجهزة التنفيذية والخدمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، بحضور الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال جولته، تفقد محافظ الغربية الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية، واطلع على آليات العمل داخل الإدارات المختصة، كما تابع مدى انتظام تقديم الخدمات المرتبطة بالعملية التعليمية، وسرعة إنجاز الملفات، والتعامل مع متطلبات المدارس والإدارات التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدقة والانضباط في الأداء، وسرعة الاستجابة لكافة الاحتياجات، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار العملية التعليمية..

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن قطاع التعليم يمثل أحد أهم محاور العمل خلال المرحلة الحالية، باعتباره الأساس الحقيقي في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، مشددًا على أن نجاح المنظومة التعليمية لا يقتصر على المناهج فقط، بل يعتمد على المتابعة اليومية الجادة للطلاب، ورصد مستواهم العلمي والسلوكي، وغرس قيم الإيجابية والانضباط والانتماء داخل المدارس، إلى جانب وجود جهاز إداري قادر على التحرك السريع وحل المشكلات أولًا بأول،مشيداً بما لمسه من جدية والتزام من العاملين بديوان عام مديرية التربية والتعليم، مؤكدًا أن تكاتف جميع عناصر المنظومة التعليمية هو السبيل لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة، قادرة على إعداد جيل واعٍ ومؤهل لخدمة وطنه.

تحسين جودة الخدمات

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبناء منظومة تعليمية قوية تسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء.