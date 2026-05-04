إبراهيم فايق: حمزة عبد الكريم يخطف أنظار مسؤولي برشلونة

قال الإعلامي إبراهيم فايق، إن اللاعب حمزة عبدالكريم واصل تألقه اللافت مع فريقه، بعدما نجح في تسجيل هاتريك قاد به فريقه للتتويج بلقب دوري الشباب، مؤكدًا أن اللاعب يمر بفترة فنية مميزة.

وأوضح فايق خلال برنامجه “الكورة مع فايق”، أن مصدرًا داخل نادي برشلونة أكد الاستقرار على تفعيل بند شراء اللاعب بشكل نهائي من النادي الأهلي، بعد اقتناع مسؤولي النادي الإسباني بإمكاناته الفنية ومستواه المتطور خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن إدارة برشلونة أبدت إعجابًا كبيرًا بقدرات اللاعب، خاصة مع تطوره السريع وقدرته على صناعة الفارق في المباريات، مشيرًا إلى أن هذا الأداء جاء ردًا عمليًا على بعض الانتقادات التي طالت الصفقة في بدايتها، قبل أن يثبت اللاعب نفسه تدريجيًا داخل الفريق.