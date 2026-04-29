إبراهيم فايق يكشف كواليس أزمة الأهلي مع «توروب» والشرط الجزائي

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن النادي الأهلي يمر بمشكلة كبيرة تتعلق بمستقبل المدير الفني ييس توروب، في ظل رغبة داخلية في رحيله، مقابل عدم القدرة على إنهاء التعاقد معه حتى الآن.

وأوضح إبراهيم فايق خلال برنامج “قهوة فايق” أن هناك تضاربًا في الأنباء بشأن قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب، مشيرًا إلى أن الأزمة الأساسية تتمثل في صعوبة اتخاذ قرار الإقالة رغم تراجع النتائج وعدم الاقتناع باستمرار المدير الفني.

وأضاف أن الأهلي يبدو في موقف معقد بسبب بعض العقود التي وصفها بـ”غير الموفقة”، متسائلًا عن طريقة إدارة ملف التعاقدات داخل النادي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تجارب سابقة مع مدربين مثل كولر وريبيرو، على حد تعبيره.

واختتم إلى أن استمرار الوضع الحالي يضع النادي في أزمة فنية وإدارية، في ظل وجود مدرب مرتبط بعقد يصعب إنهاؤه رغم المطالبات المتزايدة برحيله.