طهران تتمهل.. القرار النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن لم يحسم بعد

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلاً عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني، بأن السلطات في طهران لم تتخذ حتى الآن قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المطروحة مع الولايات المتحدة، وسط استمرار دراسة تفاصيلها المختلفة.

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وأوضح المصدر أن الجهات المعنية تواصل فحص المقترحات المقدمة بعناية، مؤكداً أن الجوانب السياسية والقانونية والفنية للاتفاق المقترح لا تزال قيد التقييم، قبل إصدار أي موقف رسمي نهائي.

كما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن عملية مراجعة بنود المذكرة مستمرة على المستويين الفني وصنع القرار، في إطار تدقيق شامل يهدف إلى تحديد مدى توافق المقترحات مع المصالح والاعتبارات الإيرانية، ما يعني أن الإعلان عن القرار النهائي قد يحتاج إلى مزيد من الوقت.