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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اكسييد اى تى 2027 تظهر بهذه المواصفات

اكسييد اى تى موديل 2027
اكسييد اى تى موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 اكسييد اى تى موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكسييد اى تى موديل 2027، وتنتمي السيارة لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك اكسييد اى تى موديل 2027

 اكسييد اى تى موديل 2027

تحصل سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 462 حصان، وبها عزم دوران 634 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 40 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 58 ثواني، ويمكنها قطع مدي كهربائي يصل إلي 1180 مم .

وسائل الأمان بـ اكسييد اى تى موديل 2027

 اكسييد اى تى موديل 2027

زودت سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات اكسييد اى تى موديل 2027

تمتلك سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها فرش مقاعد من الجلد .

 اكسييد اى تى موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 ، باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة ، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ شغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر اكسييد اى تى موديل 2027

 اكسييد اى تى موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 490 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد اى تى موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 690 ألف جنيه .

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