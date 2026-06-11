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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين أكسييد في إكس وهافال جوليان 2027

اكسييد فى اكس و هافال جوليان 2027
اكسييد فى اكس و هافال جوليان 2027
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها:  اكسييد فى اكس و هافال جوليان موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

زودت سيارة هافال جوليان موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 148 حصان، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال جوليان موديل 2027

هافال جوليان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 949 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكسييد فى اكس موديل 2027

 اكسييد فى اكس موديل 2027

يوجد داخل سيارة اكسييد فى اكس موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اكسييد فى اكس موديل 2027

 اكسييد فى اكس موديل 2027

تحصل سيارة اكسييد فى اكس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 261 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر، وعزم دوران 385 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكسييد فى اكس موديل 2027

 اكسييد فى اكس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اكسييد فى اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و620 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اكسييد فى اكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 920 ألف جنيه .

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