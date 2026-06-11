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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بروتون ساجا 2027 تباع بهذه المواصفات

سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الجديدة
سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الجديدة
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الجديدة 

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بروتون ساجا موديل 2027 ، وتنتمي ساجا لفئة السيارات السيدان .

أبعاد بروتون ساجا موديل 2027

سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الجديدة 

تأتى سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4331 مم، وعرض 1689 مم، وارتفاع 1491 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2465 مم .

محرك بروتون ساجا موديل 2027

سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الجديدة 

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وتحتاج إلي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بروتون ساجا موديل 2027

زودت سيارة بروتون ساجا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الجديدة 

ويوجد بـ سيارة بروتون ساجا موديل 2027 أيضا، نوافذ كهربائية امامية، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية .

سعر بروتون ساجا موديل 2027

سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الجديدة 

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 675 ألف جنيه .

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