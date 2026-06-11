ستيلانتس تستعد لتقديم 11 طرازا جديدا بحلول 2030

كشفت ستيلانتس ‏Stellantis عن استراتيجية جديدة لتطوير قطاع المركبات التجارية عبر وحدتها المتخصصة Stellantis PRO One، تتضمن إطلاق 11 طراز جديد بحلول عام 2030، في إطار خطة تستهدف تعزيز النمو العالمي والتحول من مجرد مصنع للمركبات إلى مزود متكامل للحلول والخدمات الذكية.

وتستند الشركة إلى قاعدة قوية في قطاع المركبات التجارية بعد تحقيق مبيعات بلغت نحو 1.65 مليون مركبة خلال عام 2025، مع تصدرها أسواق أوروبا وأمريكا الجنوبية، واحتلالها مراكز متقدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتستهدف الخطة الجديدة زيادة حجم الأعمال بنسبة 30% بحلول نهاية العقد الجاري، من خلال توسيع تشكيلة المنتجات وتطوير تقنيات متقدمة تلبي احتياجات العملاء المحترفين وشركات النقل والخدمات اللوجستية.

وفي هذا الإطار، تعتزم ستيلانتس تقديم 11 طراز جديد تشمل تحديثات للطرازات الحالية والدخول إلى فئات جديدة، إلى جانب تطوير منصتين حديثتين للمركبات التجارية تدعمان مختلف أنظمة الدفع، بما في ذلك المحركات التقليدية والهجينة والكهربائية بالكامل.

كما تخطط الشركة لتحديث عدد من طرازاتها الرئيسية، مع طرح أجيال جديدة من البطاريات الكهربائية لزيادة مدى القيادة وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف الاستخدام، وستواصل كذلك تعزيز حضورها في سوق شاحنات البيك أب عالميا من خلال تطوير طرازات جديدة مخصصة لأسواق أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

ولا تقتصر استراتيجية ستيلانتس على تطوير المركبات فقط، بل تشمل بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على الاتصال الذكي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتسعى الشركة من خلال منصة Pro One NEXT إلى مراقبة المركبات وإدارة أساطيل العملاء بشكل استباقي، بما يساهم في تقليل الأعطال غير المتوقعة ورفع كفاءة التشغيل.

وتضم المنظومة الجديدة خدمات متكاملة تشمل التمويل والتأجير والتأمين وحلول الشحن، إلى جانب شبكة عالمية تضم أكثر من 21 ألف نقطة خدمة وأكثر من 550 شريك متخصص في تجهيز وتحويل المركبات وفق احتياجات العملاء.

كما استعرضت الشركة مفهوم مستقبلي جديد يحمل اسم "صندوق على عجلات"، وهو نموذج لمركبة كهربائية ذاتية القيادة مخصصة لخدمات التوصيل والنقل اللوجستي، ويستهدف خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة خدمات الميل الأخير، ومن المنتظر الكشف عن هذا المفهوم بشكل موسع خلال معرض IAA Transportation في مدينة Hanover، ضمن رؤية ستيلانتس لمستقبل التنقل المهني الذكي.