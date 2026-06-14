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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات كاديلاك إسكاليد V موديل 2026 في السعودية

كاديلاك إسكاليد V
كاديلاك إسكاليد V
صبري طلبه

تعتبر كاديلاك إسكاليد V موديل 2026 واحدة من أبرز سيارات الدفع الرباعي كبيرة الحجم المقدمة في السوق السعودي، والتي تجمع بين الأداء المرتفع والتجهيزات المتقدمة.

محرك كاديلاك اسكاليد V موديل 2026

تعتمد كاديلاك إسكاليد V موديل 2026 على محرك بنزين مزود بتقنية السوبرتشارج، بسعة 6.2 لتر ويتكون من ثماني أسطوانات على شكل V وتصل القوة الإنتاجية للمحرك إلى 682 حصاناً، فيما يبلغ عزم الدوران الأقصى 885 نيوتن متر.

كاديلاك اسكاليد V موديل 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، يعمل بالتعاون مع نظام دفع كلي للعجلات، وتستطيع السيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية فقط.

قياسات كاديلاك اسكاليد V موديل 2026 

تتمتع السيارة بأبعاد كبيرة حيث يبلغ طولها 5.765 متر، بينما يصل عرضها إلى 2.059 متر، مع ارتفاع يبلغ 1.941 متر، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3.407 متر، بالإضافة إلى عجلات ضخمة قياس 24 بوصة.

تجهيزات كاديلاك اسكاليد V موديل 2026

حصلت المقصورة على مجموعة واسعة من التقنيات الحديثة التي تركز على الراحة والترفيه، وتضم شاشة بانورامية ضخمة بقياس 55 بوصة، كما تدعم الشاشة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكية، ومقعد للراكب الأمامي بخيارات متعددة تشمل التعديل الكهربائي والتدفئة والتبريد وخاصية التدليك، وبمقود متعدد الوظائف ونظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

كاديلاك اسكاليد V موديل 2026

وتأتي كاديلاك اسكاليد V موديل 2026 بحزمة متكاملة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، حيث تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في قوى الجر والثبات الإلكتروني، كما تضم نظام تثبيت سرعة متكيف.

وتشمل التجهيزات كذلك نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى تقنيات مراقبة المسار التي تضم التحذير عند مغادرة الحارة المرورية ومساعد البقاء داخل المسار، كما تتوفر مراقبة النقطة العمياء والتنبيه لحركة المرور الخلفية، إلى جانب كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

كاديلاك اسكاليد V موديل 2026

سعر كاديلاك إسكاليد V موديل 2026 في السعودية

تقدم كاديلاك إسكاليد V موديل 2026 في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 719,600 ريال.

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