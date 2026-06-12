تواصل نيسان اليابانية طرح مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق الإماراتي، وتأتي صني موديل 2026 ضمن أبرز الطرازات التي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع تقديمها عبر باقة من الفئات المتنوعة.

تصميم نيسان صني 2026

يبلغ طول السيارة نيسان صني 2026 نحو 4.496 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.740 متر، في حين يبلغ ارتفاعها 1.455 متر، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.618 متر، وتوفر السيارة مساحة تخزين خلفية بسعة 416 لترًا.

نيسان صني 2026

محرك نيسان صني 2026

تعتمد السيارة نيسان صني 2026 على محرك بنزين سعة 1.6 لتر مكوّن من 4 أسطوانات، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 118 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 149 نيوتن متر.

وترسل القوة إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT، وتسجل نيسان صني 2026 معدل استهلاك وقود يبلغ 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر، كما زُودت بخزان وقود بسعة 40 لترًا.

نيسان صني 2026

تجهيزات نيسان صني 2026

توفر المقصورة مجموعة من التجهيزات، حيث تتوفر شاشة للوسائط المتعددة بحسب الفئة المختارة، إلى جانب دعم تقنيات البلوتوث وUSB ومدخل AUX، بالإضافة إلى تشغيل ملفات MP3 والراديو ومشغل الأقراص المدمجة في بعض النسخ.

كما تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهل التحكم بالعديد من الأنظمة أثناء القيادة، إلى جانب نظام تكييف هواء، بالإضافة إلى إضاءة داخلية، مع خاصية التحكم في المرايات الجانبية كهربائيًا.

نيسان صني 2026

نيسان صني 2026 وعناصر الحماية

حصلت نيسان صني 2026 على مجموعة من تجهيزات السلامة التي تهدف إلى تعزيز مستوى الحماية للسائق والركاب، وتشمل هذه التجهيزات نظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني EBD، بالإضافة إلى نظام المساعدة على الكبح BA.

كما تتوفر السيارة مع مساعد صعود المرتفعات، ووسائد هوائية، ونظام مانع تشغيل المحرك، وقفل مركزي للأبواب، ومنبه ضد السرقة، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا خلفية ونوافذ كهربائية.

أسعار نيسان صني 2026 في الإمارات

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 في الإمارات من 61,500 درهم للفئة الأساسية، أما الفئات المتوسطة فتتراوح أسعارها بين 66,500 و76,500 درهم، وصولًا إلى الفئة الأعلى تجهيزًا التي يصل سعرها إلى 81,500 درهم.