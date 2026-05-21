نيسان Z نيسمو 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان Z نيسمو موديل 2027 ، وتنتمي Z نيسمو لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، فورد موستانج دارك هورس، وبورشه 718 كايمان، تويوتا جي آر سوبرا.

مواصفات نيسان Z نيسمو موديل 2027

تمتلك سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، خطوط خارجية صممت لزيادة الثبات الميكانيكي، وبها واجهة أمامية عبر شبكة تهوية ضخمة تضمن تدفق الهواء بفعالية لتبريد المحرك التوربيني والمكابح، وبها جناح أمامي سفلي مطلي باللون الأسود، وخط أحمر مميز يمتد حول هيكل السيارة السفلي، وبها جناح خلفي ممتد ثلاثي القطع يعمل على زيادة القوة الضاغطة نحو الأسفل، وبها جناح مشتت هواء خلفي يحتضن مخارج العادم المزدوجة الكبيرة .

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 بها ايضا، مقاعد رياضية حاضنة من نوع ريكارو مكسوة بجلد السويد الفاخر، وبها لوحة قيادة بشاشة رقمية بالكامل تعرض مؤشرات الأداء الحيوية وضغط التوربو، وبها عجلة قيادة رياضية مكسو بألياف الكربون والجلد مع علامة حمراء في المنتصف.

محرك نيسان Z نيسمو موديل 2027

تستمد سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي، وتنتج قوة 420 حصان، وبها عزم دوران 521 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4 ثواني .

أبعاد نيسان Z نيسمو موديل 2027

تأتى سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 في سوق السيارات بطول 4399 مم، وعرض 1869 مم، وارتفاع 1315 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

سعر نيسان Z نيسمو موديل 2027

تباع سيارة نيسان Z نيسمو موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 251 ألف ريال سعودي .