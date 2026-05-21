شاهد| سكودا إيبيك الكروس أوفر الكهربائية

أعلنت شركة سكودا عن طرازها الجديد سكودا إيبيك الكهربائية، والتي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

وتوازن إيبيك بين الصلابة العملية والذكاء الرقمي، وتنافس العديد من الطرازات، من ضمنها رينو 4 الكهربائية الجديدة، وفورد بوما جين-إي المتطورة، وكيا EV2.

مواصفات سكودا إيبيك الكروس أوفر الكهربائية

زودت سيارة سكودا إيبيك الكروس أوفر الكهربائية بالعديد من المميزات، من ضمنها شبك تقليدي بقناع تيك-ديك فيس اللامع لإخفاء مستشعرات الرادار.

وتحاط الواجهة بتوقيع إضاءة ليد نهارية مميزة على شكل حرف T في الأمام والخلف تمنحها بصمة بصرية فريدة.

ويتميز الصداد الأمامي بثمانية فتحات تهوية بيضاوية الشكل مستوحاة من أخاديد خوذة الدراجات، وخلفها مصاريع نشطة ميكانيكياً تحسن الديناميكية الهوائية، وبها عجلات معدنية رياضية مقاس 18 بوصة، وبها قضبان سقف صلبة، وكسوة بلاستيكية متينة تحمي الهيكل أثناء القيادة لمسافات طويلة بالـ كيلومتر فوق التضاريس المختلفة.

بالإضافة إلى أن سيارة سكودا إيبيك الكروس أوفر الكهربائية بها، شاشة تعمل باللمس مركزية ضخمة مقاس 13 بوصة تعمل بنظام معلومات وترفيه يعتمد على أندرويد ويدعم سلاسة فائقة وتحميل التطبيقات الخارجية، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 5.3 بوصة، ونظامي Apple CarPlay و Android Auto اللاسلكيين قياسياً، وبها إضاءة محيطية ساحرة.

ويوجد بسيارة سكودا إيبيك الكروس أوفر الكهربائية، مظلة مخفية في باب السائق، وحقيبة كابلات الشحن المبتكرة المثبتة على ظهر المقاعد الخلفية، وتفتح الأبواب الخلفية بزاوية واسعة جداً تسهل تركيب مقاعد الأطفال عبر ثلاث نقاط Isofix، مع مساحة مريحة للركاب البالغين.

محرك سكودا إيبيك الكروس أوفر الكهربائية

تحصل سيارة سكودا إيبيك الكروس أوفر على قوتها من بطارية بسعة 52 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع ما يعادل 4377 كم/ساعة بشحنة واحدة، وتخرج قوة 208 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 7.4 ثانية فقط، وتصل سرعة الشحن إلى 105 كيلوواط لتتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 25 دقيقة، وتدعم خاصية القيادة بدواسة واحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر سكودا إيبيك الكروس أوفر الكهربائية

الفئة الأولى من سيارة سكودا إيبيك الكروس أوفر الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 117 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية من سيارة سكودا إيبيك الكروس أوفر الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودية بسعر 130 ألف ريال سعودي.