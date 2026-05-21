سيارات جديدة 2026 عائلية في الإمارات

يحتوي سوق السيارات الإماراتي علي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

توافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات الإماراتي، ومن بينها: شفروليه تاهو، وكاديلاك إسكاليد، ودودج دورانجو، وفورد اكسبدشن ، وتويوتا لاند كروزر .

شيفروليه تاهو موديل 2026

تحصل سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 5300 سي سي، وتنتج قوة 355 حصان، وبها عزم دوران 518 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه تاهو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 231 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 284 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة شيفروليه تاهو موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإمارات بسعر 344 ألف درهم إماراتي .

كاديلاك إسكاليد موديل 2026

تستمد سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2026 قوتها من محرك سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 420 حصان، وبها عزم دوران 623 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاديلاك إسكاليد موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي 416 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي 470 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة كاديلاك إسكاليد موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي 825 ألف درهم إماراتي .

دودج دورانجو موديل 2026

قوة سيارة دودج دورانجو موديل 2026 تصل إلي 360 حصان، وبها محرك سعة 5700 سي سي، وبها عزم دوران 390 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دودج دورانجو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دودج دورانجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 199 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة دودج دورانجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 219 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة دودج دورانجو موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 244 ألف درهم إماراتي .

فورد اكسبدشن موديل 2026

عزم دوران سيارة فورد اكسبدشن موديل 2026 يصل إلي 691 نيوتن/متر، وبها قوة 400 حصان، ومحرك سعة 3500 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

فورد اكسبدشن موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فورد اكسبدشن موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 274 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة فورد اكسبدشن موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 316 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد اكسبدشن موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 335 ألف درهم إماراتي .

الفئة الرابعة من سيارة فورد اكسبدشن موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 356 ألف درهم إماراتي .

تويوتا لاند كروزر موديل 2026

تنقل قوة سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 3500 سي سي تيربو، وبها قوة 409 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر .

تويوتا لاند كروزر موديل 2026

يبدأ سعر سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2026 في سوق السيارات الإماراتي من 239 ألف درهم إماراتي، ويصل إلي 339 ألف درهم إماراتي .