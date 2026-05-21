القبض على عاطلين سرقا حقيبة من سيارة تعطلت على طريق القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سرقة حقيبته من داخل سيارته عقب تعطلها بإحدى الطرق بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى تبلغ لمركز شرطة الخانكة من القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة المركز تعطلت به السيارة ولدى محاولته إصلاحها إكتشف سرقة الحقيبة الخاصة به "بها بعض متعلقاته" من داخلها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان - مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" ، وأرشدا عن المسروقات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.