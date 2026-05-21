مخالف وصادر له إزالة.. أول تعليق من محافظة الجيزة على هدم قصر بمنيل شيحة

أكد مصدر بمحافظة الجيزة، أن عملية هدم قصر منيل شيحة والمملوك لأحد رجال الأعمال، والمطل على ضفاف نهر النيل، صادر بشأنه قرار إزالة من وزارة الري، وذلك ضمن الموجة 29 لاسترداد أراضي الدولة.

وكشف المصدر لموقع صدي البلد أن القصر مقام بالمخالفة، وسيتم تطوير هذه المنطقة المطلة على ضفاف نهر النيل وإنشاء ممشى سياحي كمتنفس حضاري للمواطنين.

كانت قد شهدت منطقة منيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة، تنفيذ قرار إزالة قصر مملوك لرجل أعمال ومطل على ضفاف نهر النيل، وذلك في إطار تنفيذ القرارات الصادرة بشأن إزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.