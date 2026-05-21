الهلال الأحمر المصري يطلق "زاد العزة" الـ 200 بأكثر من 3 آلاف طن من المساعدات

قال أحمد نبيل، مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، إنه كما هو حال الاحتلال عند المعابر من الجانب الفلسطيني، من تعنتٍ وحجج واهية، وكذلك التضييق على بعض شاحنات قافلة "زاد العزة" رقم 200 وإعادة بعضها، إلا أنه — ورغم ذلك — استطاع الهلال الأحمر المصري، ضمن هذه القافلة، تفويج 3675 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية الشاملة لسكان القطاع.

إيواء المتضررين داخل قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دارين مصطفى، على قناة إكسترا نيوز، أنه قد حملت القافلة سلالًا غذائية، ودقيقًا، ومستلزمات طبية، ومواد بترولية، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية من الملابس والمراتب والبطاطين، فضلًا عن عنصر بالغ الأهمية للنازحين، وهو الخيام المخصصة لإيواء المتضررين داخل قطاع غزة.

ولفت إلى أنه منذ بدء الأزمة وحتى هذه اللحظة، قام الهلال الأحمر المصري بتفويج مئات الأطنان من هذه المواد الإغاثية المماثلة طوال فترة الأزمة إلى داخل قطاع غزة.

وأوضح أنه فجر اليوم، وقبل انطلاق هذه القافلة، غادر عدد جديد من العائدين الأراضي المصرية متجهين إلى قطاع غزة، بعد أن تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية المتنوعة، والمنتشرة في نطاق جغرافي يشمل 8 محافظات، كما أن هناك جاهزية كاملة في معبر رفح البري من الجانب المصري لاستقبال دفعة جديدة من المصابين والمرضى ومرافقيهم، لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية.