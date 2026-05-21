ميناء نويبع البحري يتداول 5900 طن بضائع و 344 شاحنة

شهد ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء تداول 5900 طن بضائع و 344 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهي «آور» و«أيلة» و«الحسين» و«سينا».

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، فى بيان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد تحركات السفن «وصول وسفر» بموانئ الهيئة بلغ 10 سفن، فيما تم تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و549 شاحنة و186 سيارة.

وأشار إلى أن حركة الواردات شملت 5 سفن محملة بـ3 آلاف طن بضائع و310 شاحنات و184 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 5 سفن محملة بـ6 آلاف طن بضائع و239 شاحنة وسيارتين ،و سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 4325 راكبًا عبر مختلف الموانئ التابعة للهيئة.