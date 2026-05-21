ضبط طالب بتهمة النصب على المواطنين بزعم بيع دراجات نارية بأسعار مخفضة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم قدرته على توفير دراجات نارية ومركبات «تروسيكل» بأسعار مخفضة بمحافظة الإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، قيام المتهم بإدارة صفحة إلكترونية للنصب على المواطنين وتحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته، أقر بارتكاب 4 وقائع نصب بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.