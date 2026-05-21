كنا معًا خلال الجزء الأول من هذه الرحلة.. فيريرا يهنئ الزمالك برسالة مؤثرة

هنأ البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك نجوم القلعة البيضاء بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز.

توج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف الزمالك الوحيد في شباك سيراميكا كليوباترا المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ خلال مجريات الشوط الأول.

وأهدر أحمد بلحاج نجم فريق سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء فيما ألغي حكم اللقاء الألماني هدفا لصالح فريق الزمالك سجله الأنجولي شيكوبانزا.

ونشر البلجيكي يانيك فيريرا عبر أنستجرام وقال: عزيزي جمهور الزمالك… أهل الزمالك الكرام.. مبروك الفوز بالدوري! أنتم تستحقون هذه المشاعر بعد موسم صعب. أشارككم فرحتكم لأننا كنا معًا خلال الجزء الأول من هذه الرحلة .. أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل.