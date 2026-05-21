محمد السيد: أول دوري مع الزمالك.. وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات

أعرب محمد السيد لاعب الزمالك، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب الدوري، مؤكدًا أن البطولة لها قيمة خاصة بالنسبة له باعتبارها أول لقب دوري يحققه مع الفريق الأبيض.

وقال محمد السيد في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti تقديم الإعلامي هاني حتحوت وأمير هشام: "الحمد لله على التتويج بأول دوري مع الزمالك، وأتمنى أن أحقق المزيد من البطولات والألقاب مع النادي خلال الفترة المقبلة".

ووجه لاعب الزمالك الشكر إلى جماهير النادي على دعمها المستمر للفريق طوال الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعبين مروا بظروف صعبة خلال الموسم الحالي، لكنهم نجحوا في تجاوزها وتحقيق الهدف في النهاية.

كما كشف محمد السيد عن تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات، مؤكدًا سعادته بالاستمرار داخل القلعة البيضاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن والده ووالدته كانا أول المهنئين له بعد التتويج بلقب الدوري.