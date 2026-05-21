جديد في المنتخب.. تفاصيل إستبعاد 23 لاعبا من قائمة مونديال 2026

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة كواليس إستبعاد 23 لاعبا من القائمة المبدئية لمنتخب مصر الوطني في كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك بفرمان حسام حسن المدير الفني.

أفادت المصادر أن التوأم قاموا بترشيح 50 لاعبا تم إختيارهم من المحليين والمحترفين تمهيدا لإنتقاء العناصر الجديرة بإرتداء قميص الفراعنة الكبار في المونديال.

وذكرت المصادر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن قام بتنقية القائمة المبدئية للفراعنة الكبار وإستبعاد 23 لاعبا تمهيدا للدخول فى معسكر تدريبي في معسكر المنتخب القادم استعدادا للمونديال.

وأشارت المصادر إلي أن إستبعاد 23 لاعبا في قائمة منتخب مصر الوطني المبدئية جاء لرؤية فنية من جانب الجهاز الفني للفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026

جاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة روسيا وديًا، والمقررة إقامتها يوم 28 مايو الجاري، على النحو التالي: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- المهدي سليمان- محمد علاء - محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالمنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ - مروان عطية - مهند لاشي - نبيل عماد دونجام - محمود صابر - أحمد سيد زيز - إمام عاشور - مصطفى عبدالرؤوف زيكو - محمود تريزيجيه إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح - عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.