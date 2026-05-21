محمد إبراهيم يطالب بضم عبد الله السعيد لمنتخب مصر فى كأس العالم

أكد محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق، أن جماهير القلعة البيضاء تستحق الاحتفال والفرحة بعد تتويج الفريق ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد موسم طويل من العمل والمنافسة.

وأوضح إبراهيم خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن الدعم الجماهيري المستمر كان أحد أبرز عوامل نجاح الزمالك في مشواره هذا الموسم، حيث لعبت الجماهير دورًا كبيرًا في تحفيز اللاعبين ومساندتهم حتى تحقيق اللقب.

وطالب محمد إبراهيم الجهاز الفني لمنتخب مصر بضرورة ضم عبد الله السعيد إلى قائمة كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة ومهارات فنية عالية تجعله إضافة قوية للمنتخب في المرحلة المقبلة، نظرًا لما يقدمه من مستوى ثابت وخبرة طويلة في الملاعب.