هاني رمزي: الأهلي يحتاج لإصلاحات فنية شاملة.. وقائمة منتخب مصر بها مفاجآت

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي السابق، أن الزمالك نجح في تحقيق الدوري رغم الأزمات التي مر بها، مشيرًا إلى أن كرة القدم دائمًا تشهد متغيرات غير متوقعة.

فوز الزمالك بالدوري

وقال رمزي، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة “CBC”:

“نادي الزمالك كان سقف طموحاته قليل بسبب المشاكل، لكن في كرة القدم بتحصل متغيرات كثيرة جدًا".

وأضاف: "سقف طموحات الأهلي كان عاليًا بسبب الصفقات الكبيرة الموجودة، لكن الزمالك كسب الدوري، والأهلي بدأ يفوق متأخر، وأنا شايف إن ده كويس عشان يتم إصلاح كل حاجة".

وتابع: "الأهلي لما بيقع سنة، بيحقق بعدها 3 أو 4 سنوات مليئة بالإنجازات".

وعن احتياجات الأهلي الفنية، قال: المدرب لازم يتعدل، والإدارة الفنية لازم تكون على أعلى مستوى".

وواصل: معنديش مشكلة في حراسة المرمى، لكن الفريق محتاج خط وسط، ولو عندك لاعب صغير لازم تدخله وتمنحه الفرصة".

كما تحدث عن أوضاع الزمالك الإدارية، قائلًا: "نادي الزمالك محتاج شركة كرة تكون مسؤولة عن الناحية التسويقية".

وعن قائمة منتخب مصر، قال رمزي: "قائمة منتخب مصر فيها مفاجأة، وهي عدم وجود مصطفى محمد، وأنا بتكلم من الناحية الفنية، لكن القائمة ملتزمة جدًا".

وأضاف: "هيكون الاعتماد بشكل أكبر على كريم لأنه يقدر يلعب في أكثر من مركز، بجانب مرموش وحمزة".

واختتم حديثه قائلًا: "مصطفى محمد يمتلك خبرات كبيرة، وممكن يكون مستواه لم يظهر بالشكل المطلوب هذا الموسم".