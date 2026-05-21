الأردن يطلق خامس قافلة إغاثية إلى لبنان تضم 25 شاحنة مساعدات

أطلقت الأردن، اليوم الخميس، خامس قافلة إغاثية إلى لبنان، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدعم الشعب اللبناني، حيث تضم القافلة 25 شاحنة محمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية، وفق ما أعلنته الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن القافلة تم تسييرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية والقوات المسلحة الأردنية ، إلى جانب برنامج الغذاء العالمي .. مشيرة إلى أن الشاحنات تحمل أدوية وحليب أطفال ومواد غذائية أساسية، بهدف دعم القطاع الصحي وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر تضررًا.

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور حسين الشبلي أن استمرار إرسال القوافل الإغاثية يعكس التزام الأردن بدوره الإنساني تجاه الأشقاء، مشددًا على أن المملكة ستواصل تقديم الدعم والاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية.

وأضاف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع شركائها لتوسيع نطاق التدخلات الإغاثية بما يتوافق مع الاحتياجات الميدانية، معربًا عن تقديره للتسهيلات التي قدمتها السلطات السورية لعبور القوافل الإنسانية إلى الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ برامجها الإغاثية في عدد من الدول، عبر منظومة لوجستية متكاملة تضمن تجهيز وإرسال المساعدات بكفاءة عالية.