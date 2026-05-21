بيتصور شايل سلاح.. ضبط بلطجي بتهمة ترويع مواطنين بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من آخر لقيامه بأعمال البلطجة وترويع المواطنين بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر عامل – مقيم بالإسكندرية، وبسؤاله قرر بتضرره من جاره عاطل له معلومات جنائية لكونه دائم التعدى عليه بالسب والضرب وممارسة أعمال البلطجة ونشره صور شخصية حال حمله سلاح أبيض لترهيب أهالى المنطقة، وصدور حكم لصالحه ضد المشكو فى حقه بالحبس عام فى قضية ضرب.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه، وبحوزته السلاح الأبيض الظاهر بالصورة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم القضائى الصادر ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.