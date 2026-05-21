قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس
رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة
رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين
شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة
بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة
هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
سر ارتباط المصريين بالشاي.. طبيبة تكشف توليفة سحرية تحسن المزاج والتركيز
موقف الكاف من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا
الحلم اتحقق.. محمد عبد المنعم يعلق على انضمامه للمنتخب في كأس العالم
​كارثة تهدد أرواح المواطنين بالجيزة.. انهيار كوبري جزيرة الودي بالصف جزئيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر فورد كابري الكهربائية في السعودية .. مواصفات وصور

سيارة فورد كابري الكروس أوفر الكهربائية
سيارة فورد كابري الكروس أوفر الكهربائية
إبراهيم القادري

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد كابري الكهربائية، وتنتمي كابري لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتجمع بين الصلابة الميكانيكية والذكاء التكنولوجي، وبها مستويات عالية من الرحابة ومساحات التخزين، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كوبرا تافاسكان، وكيا EV6، وهيونداي أيونيك 5، وبيجو E-3008  .

سيارة فورد كابري الكروس أوفر الكهربائية

مواصفات فورد كابري الكهربائية

زودت سيارة فورد كابري الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل بمظهر هجومي وانسيابي يدمج بين الماضي العريق والمستقبل الرقمي، وبها شبك أمامي نحيف ومغلق، وبها مصابيح ليد مربعة الشكل تكرم ملامح الموديل الكلاسيكي الأصيل، وبها انحناء سقف مستوحى من سيارات الكوبيه مع نوافذ جانبية خلفية مستديرة تمنح السيارة طابع فريد وشبه بسيارات السوبرباك العصرية، وبها شريط إضاءة أسود رفيع يربط المصابيح الخلفية، وبها جناح خلفي مدمج يعزز الثبات الهوائي الديناميكي عند السرعات العالية.

سيارة فورد كابري الكروس أوفر الكهربائية

بالاضافة إلي ان سيارة فورد كابري الكهربائية بها، عجلات مقاس 19 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس عمودية متحركة مقاس 14.6 بوصة تعمل بنظام SYNC الأحدث المتطور، وبها لوحة عدادات رقمية واضحة خلف عجلة القيادة المربعة، وبها مقاعد أمامية مدفأة مع وظائف التدليك والذاكرة وميزة شحن الهاتف اللاسلكي، وبها نظام صوتي فاخر للغاية من شركة B&O مكون من 10 سماعات صوت.

محرك فورد كابري الكهربائية

سيارة فورد كابري الكروس أوفر الكهربائية

تحصل سيارة فورد كابري علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 187 حصان، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وبها بطارية سعة 58 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 460 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فورد كابري الكروس أوفر الكهربائية

تستمد سيارة فورد كابري قوتها من محرك كهربائي اخر، ينتج قوة 282 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.4 ثانية، وبها بطارية سعة 79 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 626 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورد كابري الكهربائية

سيارة فورد كابري الكروس أوفر الكهربائية

الفئة الأولي من سيارة فورد كابري الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 173 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فورد كابري الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 204 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد كابري الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 244 ألف ريال سعودي .

الكروس أوفر الكوبيه كيا EV6 بيجو E 3008 مواصفات فورد كابري فورد كابري الكهربائية سعر فورد كابري الكهربائية السيارات الكروس أوفر الكوبيه كوبرا تافاسكان مواصفات فورد كابري الكهربائية محرك فورد كابري الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

الشاي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

الطرب

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الطرب في المنزل

طهى

قبل العيد.. مادة خارقة تضيع ارتفاع الكوليسترول والسكر والالتهابات

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد