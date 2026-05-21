سعر فورد كابري الكهربائية في السعودية .. مواصفات وصور

كشفت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد كابري الكهربائية، وتنتمي كابري لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتجمع بين الصلابة الميكانيكية والذكاء التكنولوجي، وبها مستويات عالية من الرحابة ومساحات التخزين، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، كوبرا تافاسكان، وكيا EV6، وهيونداي أيونيك 5، وبيجو E-3008 .

مواصفات فورد كابري الكهربائية

زودت سيارة فورد كابري الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، هيكل بمظهر هجومي وانسيابي يدمج بين الماضي العريق والمستقبل الرقمي، وبها شبك أمامي نحيف ومغلق، وبها مصابيح ليد مربعة الشكل تكرم ملامح الموديل الكلاسيكي الأصيل، وبها انحناء سقف مستوحى من سيارات الكوبيه مع نوافذ جانبية خلفية مستديرة تمنح السيارة طابع فريد وشبه بسيارات السوبرباك العصرية، وبها شريط إضاءة أسود رفيع يربط المصابيح الخلفية، وبها جناح خلفي مدمج يعزز الثبات الهوائي الديناميكي عند السرعات العالية.

بالاضافة إلي ان سيارة فورد كابري الكهربائية بها، عجلات مقاس 19 بوصة، وبها شاشة تعمل باللمس عمودية متحركة مقاس 14.6 بوصة تعمل بنظام SYNC الأحدث المتطور، وبها لوحة عدادات رقمية واضحة خلف عجلة القيادة المربعة، وبها مقاعد أمامية مدفأة مع وظائف التدليك والذاكرة وميزة شحن الهاتف اللاسلكي، وبها نظام صوتي فاخر للغاية من شركة B&O مكون من 10 سماعات صوت.

محرك فورد كابري الكهربائية

تحصل سيارة فورد كابري علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 187 حصان، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، وبها بطارية سعة 58 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 460 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تستمد سيارة فورد كابري قوتها من محرك كهربائي اخر، ينتج قوة 282 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.4 ثانية، وبها بطارية سعة 79 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل إلي 626 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورد كابري الكهربائية

الفئة الأولي من سيارة فورد كابري الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 173 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فورد كابري الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 204 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فورد كابري الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 244 ألف ريال سعودي .