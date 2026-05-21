اليابان والاتحاد الأوروبي يتفقان على تيسير السلام بالشرق الأوسط وإعمار غزة

اتفقت اليابان والاتحاد الأوروبي، على مواصلة العمل معا والتعاون لتيسير عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الدولة للشؤون الخارجية اليابانية أيانو كونيميتسو مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيجو، اليوم /الخميس/، خلال زيارته لليابان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية اليابانية.

وخلال اللقاء، أشادت كونيميتسو بجهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تحقيق الاستقرار في فلسطين، ورحبت بالتنسيق الوثيق بين اليابان والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتصالات القائمة بين بيجو وتاكيشي أوكوبو، سفير اليابان المسؤول عن مساعدة غزة في إعادة الإعمار.

واتفق الجانبان على أن اليابان والاتحاد الأوروبي سيواصلان التعاون لتيسير عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعم جهود التعافي والإعمار في قطاع غزة، وتقديم المساعدة للسلطة الفلسطينية.