ماكرون يؤكد دعم فرنسا لعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم بلاده لمسار السلام بين أرمينيا وأذربيجان، مشدداً على ضرورة مواصلة هذه العملية وتعزيز زخمها.

وقال الرئيس ماكرون، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الخميس، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، شدد خلاله على الموقف الفرنسي الداعم لديناميكية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، والحرص على استمرار تقدم هذا المسار.

وأشار ماكرون إلى أن المحادثة مع الرئيس الأذربيجاني تناولت كذلك الملفات الإقليمية، فضلاً عن آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين باريس وباكو.