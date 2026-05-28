إلهام أبو الفتح
أسعار ومواصفات نيسان إكس تيرا 2026 في السوق السعودي

صبري طلبه

تواصل نيسان اكس تيرا 2026 تعزيز حضورها ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق السعودي، حيث تجمع بين التصميم الرياضي وتجهيزات السلامة والتقنيات الحديثة. 

تصميم نيسان اكس تيرا 2026

تعتمد نيسان إكس تيرا 2026 على تصميم خارجي من فئة الـ SUV، ويبلغ طول السيارة 4,900 مم، فيما يصل عرضها وارتفاعها إلى 1,865 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,850 مم، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنيةLED ، إلى جانب إضاءة نهارية، وجنوط قياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

محرك نيسان اكس تيرا 2026

تعتمد إكس تيرا 2026 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة تبلغ 165 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 241 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، فيما تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي، وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 11.2 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 78 لترًا.

تجهيزات نيسان اكس تيرا 2026

تضم نيسان إكس تيرا 2026 مجموعة من التجهيزات الداخلية، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 9 بوصات تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 7 بوصات، ونظام صوتي يصل إلى 8 سماعات، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تكييف مخصصة للركاب في الخلف، وتشمل التجهيزات أيضًا شاحنًا لاسلكيًا للهاتف في الصف الأمامي، حساسات ركن، كاميرا.

أنظمة أمان نيسان اكس تيرا 2026

تأتي نيسان إكس تيرا 2026 بحزمة واسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تضم السيارة وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية لحماية الركاب، كما تتوفر أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام التحكم في الجر.

وتحصل السيارة كذلك على مثبت سرعة متكيف، مع نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، كما تدعم السيارة خاصية قراءة المسار والتنبيه عند الخروج عنه، إلى جانب نظام مراقبة إجهاد السائق.

أسعار نيسان إكس تيرا 2026 في السعودية

تتوفر نيسان إكس تيرا 2026 في السوق السعودي عبر عدة فئات وتجهيزات مختلفة، حيث تبدأ الأسعار من 118.999 ريال سعودي، بينما تصل الفئات الأعلى تجهيزًا إلى 163.999 ريال

