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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لـ رينو ميجان Techno موديل 2026

رينو ميجان 2026
رينو ميجان 2026
صبري طلبه

تقدم رينو الفرنسية مجموعة واسعة من السيارات في الأسواق العالمية، ومن بين هذه الخيارات تأتي رينو ميجان Techno موديل 2026 التي تمثل إحدى الفئات الأعلى تجهيزًا ضمن تشكيلة الطراز، لمحركات التنفس الطبيعي 1.6 لتر.

محرك رينو ميجان 2026

تعتمد رينو ميجان Techno 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، وتبلغ القوة القصوى للمحرك 115 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 154 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير CVT ، في حين تنتقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام دفع أمامي.

 رينو ميجان 2026

تستفيد السيارة من معدلات اقتصادية جيدة في استهلاك الوقود، حيث تستطيع قطع نحو 15.7 كيلومترًا لكل لتر، كما تأتي بخزان وقود سعة 50 لترًا، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 13.4 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة.

أبعاد رينو ميجان 2026

تحافظ رينو ميجان Techno موديل 2026 على أبعاد خارجية من فئة السيدان المدمجة، حيث يقدر طول السيارة بحوالي 4,632 ملم، وبعرض يبلغ 2,058 ملم، وبارتفاع 1,443 ملم.

تجهيزات رينو ميجان

تضم المقصورة مجموعة من التجهيزات منها مقود متعدد الوظائف يتيح التحكم بعدد من الأنظمة دون الحاجة إلى رفع اليدين عن عجلة القيادة، كما تتوفر شاشة معلومات وترفيه قياس 7 بوصات تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كذلك تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 7 بوصات توفر معلومات القيادة.

 رينو ميجان 2026

تأتي رينو ميجان Techno 2026 مزودة بعدد من التجهيزات التي تعزز مستويات الراحة والأمان، من بينها نظام تكييف الهواء والنوافذ الكهربائية، إلى جانب كاميرا خلفية وحساسات ركن للمساعدة والاصطفاف.

كما تضم رينو ميجان مجموعة من أنظمة السلامة تشمل الوسائد الهوائية ونظام منع انغلاق المكابح ABS ونظام توزيع قوة الكبح الإلكتروني EBD بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات.

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