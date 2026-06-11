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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر لاند روفر ديفندر 2026 في السعودية.. مواصفات وصور

لاند روفر ديفندر موديل 2026
لاند روفر ديفندر موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة لاند روفر عن طرازها الجديد لاند روفر ديفندر موديل 2026، وتنتمي ديفندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتظهر بمعالجة جديدة للواجهة الأمامية .

لاند روفر ديفندر موديل 2026

محرك لاند روفر ديفندر موديل 2026

تحصل سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 296 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ لاند روفر ديفندر موديل 2026 محرك اخر سعة 3000 سي سي، وتخرج قوة 395 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لاند روفر ديفندر موديل 2026

كما ان سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 بها نسخة تحصل علي قوتها من محرك سعة 5000 سي سي، وبها قوة 500 حصان، وعزم دوران 610 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات لاند روفر ديفندر موديل 2026

زودت سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية بتصميم Mesh، وهي قطعة استغرقت أكثر من عامين من التطوير للوصول إلى شكلها النهائي، وتعمل علي تحقيق التوازن المثالي بين روح لاند روفر الكلاسيكية وهندسة الديفندر الحديثة، وبها وحدات للصداد السفلي ثلاثية الأجزاء .

لاند روفر ديفندر موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 بها، شاشة مركزية عملاقة مقاس 13 بوصة، وبها نظام صوتي متميز من Meridian، وبها مقاعد بجلد Resist عالي التحمل وقابلية التعديل الكهربائي، بالإضافة إلى مساحات تخزين تتسع من 442 لتر .

سعر لاند روفر ديفندر موديل 2026

لاند روفر ديفندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 264 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 363 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 378 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة لاند روفر ديفندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 430 ألف ريال سعودي .

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