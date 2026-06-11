قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل محاكمة عصام صاصا في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين لجلسة 28 يونيو
بعد انخفاض البيض.. تعرف على أسعار الطيور والدواجن في الأسواق اليوم
تحرك برلماني عاجل بشأن تصريحات «شوبير» تجاه جماهير النادي المصري
الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات.. مصرع 4 عناصر جنائية وضبط مخدرات بـ 119 مليون جنيه
المشدد 7 سنوات لرجل أعمال شرع في إنهاء حياة الديزل مدير جيم الشيخ زايد
«الإفريقي لمكافحة الأمراض»: البنية التحتية والقدرات الفنية المصرية تمثل نموذجًا يُحتذى به
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية بين مشروعات الخدمة الوطنية و"طاقة عربية" لنقل ملكية حصة من محطات وقود "وطنية"
مفاوضون قطريون يغادرون طهران عقب مباحثات حول الحرب
دعاء عظيم للتيسير والتوفيق في الامتحان.. اغتنمه لتحقيق التفوق
نائب يطالب بملاحقة مروجي الدعارة إلكترونيًا وتفعيل نصوص القانون
بعد انتشار فيديو الواقعة.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة الجيزة
محمد الغيطي يتعرض لحياة عبد العزيز مخيون.. استدعاء من الأعلى للإعلام وغضب في الممثلين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أودي Q7 موديل 2027 تظهر لأول مرة

أودي Q7 موديل 2027
أودي Q7 موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q7 موديل 2027 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر Q7 بتكنولوجيا إضاءة خارقة مستعارة من المستقبل، وبها مقصورة ترتقي بمفهوم الفخامة الألمانية .

أودي Q7 موديل 2027

مواصفات أودي Q7 موديل 2027

تمتلك سيارة أودي Q7 موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية هجومية، وبها مصابيح تفاعلية ذكية للغاية مزودة بمساعد الضوء العالي المتكيف، وبها نظام يتيح لك القيادة بالأنوار العالية طوال الوقت ليلاً، بينما يقوم كمبيوتر السيارة ديناميكياً بحجب الضوء وتوجيهه بعيداً عن السيارات المواجهة لمنع إبهار السائقين الآخرين مع توفير أعلى رؤية ممكنة لك.

أودي Q7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q7 موديل 2027 بها، مصابيح تعمل بتقنية OLED المتطورة والتي تتيح للمالك الاختيار بين 8 أشكال مختلفة لطريقة عرض الإضاءة الخلفية حسب رغبته، وبها إشارات انعطاف ضوئية وعند تفعيل الإشارات لا تكتفي السيارة بالإضاءة الديناميكية المعتادة، بل تقوم الإشارات بإسقاط وعرض نمط ضوئي تحذيري على الأرض لتنبيه المشاة والسيارات المحيطة بوضوح تام.

أودي Q7 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة أودي Q7 موديل 2027 ، مقاعد منفصلة تحاكي راحة وفخامة مقاعد الصف الأول، مع توفير دعم مثالي للجسد وخامات جلود فائقة النعومة، وبها بطانات داخلية راقية من الخشب الطبيعي مفتوح المسام، وبها شواحن لاسلكية Qi مدعومة بتقنية MagSafe لتثبيت الهاتف المغناطيسي، وهي مرتفعة لتوفر مساحة لبروز كاميرات الهواتف الحديثة، والأهم أنها مزودة بنظام تبريد خاص لمنع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن، وبها سقف بانوراما مدعوم بتقنية الكريستال السائل (PDLC)، مما يسمح للسائق بالتحكم في شفافية الزجاج وتحويله من شفاف إلى معتم تماماً عبر 9 قطاعات مختلفة، وبها نظام إضاءة محيطية مدمج مخصص للسقف.

محرك أودي Q7 موديل 2027

أودي Q7 موديل 2027

تحصل سيارة أودي Q7 موديل 2027 علي قوتها من محرك 2900 توين تيربو، وتنتج قوة 429 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي Q7 موديل 2027 مواصفات أودي Q7 Q7 موديل 2027 محرك أودي Q7 أودي Q7 أودي الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك موديل 2027

شاهد| ميتسوبيشي إكليبس سبورت باك 2027

بي ام دبليو X7 موديل 2027

مواصفات بي إم دبليو X7 موديل 2027 الجديدة

سيارة بروتون ساجا موديل 2027 الجديدة

بروتون ساجا 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري العماني قلعة الجبل 2 في مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى العمانى قلعة الجبل 2 فى مجال القوات الخاصة

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركي بعدد من القواعد الجوية | شاهد

انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية
انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري التركى بعدد من القواعد الجوية المصرية

نوبات نوم في أي وقت .. كل ما تريد معرفته عن متلازمة النوم القهري

النوم القهري
النوم القهري
النوم القهري

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجنة تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد