أودي Q7 موديل 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q7 موديل 2027 ، وتنتمي Q7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر Q7 بتكنولوجيا إضاءة خارقة مستعارة من المستقبل، وبها مقصورة ترتقي بمفهوم الفخامة الألمانية .

أودي Q7 موديل 2027

مواصفات أودي Q7 موديل 2027

تمتلك سيارة أودي Q7 موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية هجومية، وبها مصابيح تفاعلية ذكية للغاية مزودة بمساعد الضوء العالي المتكيف، وبها نظام يتيح لك القيادة بالأنوار العالية طوال الوقت ليلاً، بينما يقوم كمبيوتر السيارة ديناميكياً بحجب الضوء وتوجيهه بعيداً عن السيارات المواجهة لمنع إبهار السائقين الآخرين مع توفير أعلى رؤية ممكنة لك.

أودي Q7 موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة أودي Q7 موديل 2027 بها، مصابيح تعمل بتقنية OLED المتطورة والتي تتيح للمالك الاختيار بين 8 أشكال مختلفة لطريقة عرض الإضاءة الخلفية حسب رغبته، وبها إشارات انعطاف ضوئية وعند تفعيل الإشارات لا تكتفي السيارة بالإضاءة الديناميكية المعتادة، بل تقوم الإشارات بإسقاط وعرض نمط ضوئي تحذيري على الأرض لتنبيه المشاة والسيارات المحيطة بوضوح تام.

أودي Q7 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة أودي Q7 موديل 2027 ، مقاعد منفصلة تحاكي راحة وفخامة مقاعد الصف الأول، مع توفير دعم مثالي للجسد وخامات جلود فائقة النعومة، وبها بطانات داخلية راقية من الخشب الطبيعي مفتوح المسام، وبها شواحن لاسلكية Qi مدعومة بتقنية MagSafe لتثبيت الهاتف المغناطيسي، وهي مرتفعة لتوفر مساحة لبروز كاميرات الهواتف الحديثة، والأهم أنها مزودة بنظام تبريد خاص لمنع ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن، وبها سقف بانوراما مدعوم بتقنية الكريستال السائل (PDLC)، مما يسمح للسائق بالتحكم في شفافية الزجاج وتحويله من شفاف إلى معتم تماماً عبر 9 قطاعات مختلفة، وبها نظام إضاءة محيطية مدمج مخصص للسقف.

محرك أودي Q7 موديل 2027

أودي Q7 موديل 2027

تحصل سيارة أودي Q7 موديل 2027 علي قوتها من محرك 2900 توين تيربو، وتنتج قوة 429 حصان، وعزم دوران 600 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .