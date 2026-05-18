الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار رينو كوليوس موديل 2026 في السعودية

رينو كوليوس 2026
صبري طلبه

تواصل رينو كوليوس 2026 حضورها ضمن قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها العلامة الفرنسية في السوق السعودي، حيث تعد من أبرز الطرازات التي تنتمي إلى فئة الـSUV متوسطة الحجم. 

وتجمع السيارة بين التصميم الرياضي والمساحات الداخلية الرحبة، إلى جانب تقديم خيارات متنوعة من أنظمة الأداء والتجهيزات الحديثة، إضافة إلى تنوع الاسعار والفئات، حيث تبدأ من 115.654 ريال.

أبعاد رينو كوليوس موديل 2026

تعتمد رينو كوليوس 2026 على تصميم خارجي من الفئة الرياضية، ويصل طول السيارة إلى 4,780 مم، بينما يبلغ العرض 1,880 مم، مع ارتفاع عند 1,680 مم، في حين تأتي قاعدة العجلات بطول 2,820 مم، كما يبلغ وزن السيارة بدون ركاب نحو 1,769 كجم.

محرك رينو كوليوس موديل 2026

تتوفر السيارة رينو كوليوس موديل 2026 بمحرك بنزين تيربو مكون من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر، مع اختلافات في القوة وأنظمة القيادة بحسب الفئة، الفئة الأولى تعتمد على نظام دفع أمامي، وتنتج قوة تصل إلى 215 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 325 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT مكون من 7 سرعات.

وتحقق هذه الفئة معدل استهلاك وقود يبلغ 15.7 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل السرعة القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مع قدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر خلال 8.3 ثانية.

وتأتي الفئة الأعلى من رينو كوليوس 2026 مع نظام دفع كلي AWD، وتعتمد هذه النسخة على محرك بقوة 235 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 350 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتسجل السيارة في هذه الفئة معدل استهلاك وقود يبلغ 13.6 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 62 لترًا، فيما تستطيع التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.7 ثانية.

أسعار رينو كوليوس 2026 في السعودية 

تتراوح أسعار السيارة رينو كوليوس 2026 بين 115.654 و126.109 ريال سعودي.

