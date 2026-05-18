الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تامر أمين: أصعب ليلة على الزملكاوية.. ويوجد مبالغة في توقعات الفوز

تامر أمين
تامر أمين
علا محمد

علق الإعلامى تامر أمين على خسارة نادى الزمالك لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، مؤكدا أن ما حدث كان صعباً علي الجماهير القلعة البيضاء.

وقال تامر أمين خلال برنامجه “آخر النهار”: "أنا عارف إنها تقريبا أصعب ليلة عدت من زمن على الزملكاوية.. مش عايز أقول أى كلام سواء حلو أو وحش، عشان الزملكاوية فيهم اللى مكفيهم".


وأضاف: "بس هما اللى عملوا فى نفسهم كده، أنا قلت إن فيه مبالغة وشعور متعاظم عند الزملكاوية إنهم هياخدوا الكونفدرالية، لدرجة إنهم بدأوا الاحتفال قبل الأوان".

وخسر فريق الزمالك لقب بطولة الكونفدرالية أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالنهائي.

وتوّج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8ـ7 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز فريق اتحاد العاصمة بهدف نظيف على الزمالك في اللقاء الذي أقيم بالجزائر السبت الماضي، قبل أن يفوز الزمالك اليوم بهدف نظيف ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح.

