الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة رحيل عبد الله فرغلي بضيق فى التنفس

عبد الله فرغلي
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، 18 مايو، ذكرى رحيل الفنان عبد الله فرغلي، الذي ولد في 3 مارس عام 1928، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2010، عن عمر ناهز الـ 82 عاما.

وحصل عبد الله فرغلي على ليسانس آداب قسم اللغة الفرنسية، وعمل مدرسا للفرنساوي بإحدى المدارس الحكومية.

مسيرة عبد الله فرغلي الفنية

لم يطمح عبد الله فرغلي إلى تقديم دور البطولة المطلقة، إلا أن لديه إيفيهات كثيرة وجمل ما زالت عالقة في أذهاننا، لتؤكد أنه ما زال حيًا بأعماله المختلفة، ورحل بعد صراع مع السرطان، وإصابته بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من العطاء الفني.

وفاة عبد الله فرغلي 

رحل عبد الله فرغلي يوم 18 مايو 2010، بعد إصابته بأزمة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين.

أصيب عبد الله فرغلي بضيق حاد في التنفس، أثناء وجوده بالمنزل، ونقل فورا إلى المستشفى، ليفارق الحياة بعد رحلة طويلة من الفن والإبداع قدم خلالها أعمالا كثيرة مهمة في السينما والتليفزيون والمسرح.

جنازة الراحل عبد الله فرغلي

شهدت جنازة الراحل عبد الله فرغلي التى خرجت من مسجد "مصطفى محمود" بالمهندسين، في حضور زوجته، وابنه خالد، وابنته بتول، ونقيب الممثلين أشرف زكى، تواجدا ضعيفا من الفنانين اقتصر على نهال عنبر، ووالدة الفنان أحمد السقا.

عبد الله فرغلى، نجح فى تجسيد الشخصية بكل براعة وإتقان، وخطف الأنظار من النجوم فى "مدرسة المشاغبين"، وهو ذلك المدرس ضعيف الشخصية علام ملواني "الأضحوكة" الذي يستغله الطلاب.

الصين تتعهد بشراء منتجات زراعية أمريكية بـ17 مليار دولار سنويا حتى 2028

تباطؤ الاقتصاد الصيني في أبريل بفعل ضعف الانتاج ومبيعات التجزئة دون التوقعات

رئيسة المفوضية الأوروبية تشيد ببدء "حقبة ديناميكية جديدة" في العلاقات الأوروبية-الهندية

بعد الضجة.. عيوب ومميزات كاديلاك إسكاليد IQ موديل 2026

الكشف عن سيارة مازدا سبيد 6 الكهربائية 2026 بقوة 536 حصانا

إطلالة نانسي عجرم في كاليفورنيا تثير الجدل

