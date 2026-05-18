هشام ماجد: هشام سليم سبب حبي في التمثيل .. وتأثرت جدا بعد رحيله

أكد الفنان هشام ماجد، تأثره الكبير بالفنان الراحل هشام سليم، مؤكدا أنه كان أحد الأسباب الرئيسية وراء حبه لمجال التمثيل منذ طفولته.

وقال هشام ماجد خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة dmc، إنه كان حريصًا على متابعة أعمال هشام سليم منذ سنوات طويلة بسبب إعجابه الشديد بموهبته وحضوره الفني.

وأضاف أنه تعرف على هشام سليم بشكل شخصي قبل وفاته بعام تقريبا، مشيرا إلى أنه شعر بحزن كبير بعد رحيله، خاصة أنه كان يعتبره من الفنانين الذين تركوا أثرا مهما لديه.

وعن علاقته بأولاده هشام ماجد قال :"أنا أب لذيذ جدًا وبلعب مع ولادى ومبزعقلهمش". وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير عبر السوشيال ميديا، خاصة أن الفنان نادرًا ما يتحدث عن حياته الأسرية أو يكشف تفاصيلها.