ليلتك سودة| مصطفى غريب لم يرد على اتصال هشام ماجد وإسعاد يونس.. ما القصة؟

طالبت الفنان إسعاد يونس، من الفنان هشام ماجد إجراء اتصال هاتفي مع الفنان مصطفى خاطر، خلال لقاء في برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي.

وخلال اللقاء اجر هشام ماجد، اتصال هاتفي بمصطفى خاطر، دون أي يرد على الاتصال، لتعلق الفنانة إسعاد يونس، :" ليلتك سودة يا خاطر ووقعتك منيلة".

استضافت الإعلامية إسعاد يونس الفنان هشام ماجد في برنامجها «صاحبة السعادة» الليلة في تمام الساعة العاشرة مساء عبر قناة dmc، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه فيلمه برشامة.

ويتحدث هشام ماجد عن كواليس تصوير الفيلم، وعن النجاح الساحق الذي حققه منذ طرحه بجميع دور العرض.

إجمالي إيرادات برشامة

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم برشامة بشباك التذاكر بدور العرض حوالي 196 مليون جنيه بعد أقل من شهرين من طرحه بدور العرض، ليصبح بذلك ضمن قائمة الأفلام الأعلى من حيث الإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

أحداث فيلم برشامة

وتدور أحداث فيلم برشامة في إطار كوميدي ساخر حول شاب يبتكر طريقة جديدة للغش من أجل النجاح في امتحانات الثانوية العام’، مما يوقعه في لعبة "قط وفأر" مع معلمة ذكية.