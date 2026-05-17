هشام ماجد: فيلم برشامة خد قلبي

كشف الفنان هشام ماجد، تفاصيل جديدة عن فيلم برشامة، مشيرا إلى أن هذا العمل من اقرب الأعمال الفنية لقلبي.

واضاف هشام ماجد، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن هذا العمل الفني خد قلبي و المعالجة لهذا العمل وصلت لي من وقت طويلة وقبل عمل اعمال شقة، مستدركا أن هذا العمل فيه شخصيات مبنية صح.

تابع الفنان هشام ماجد، أن فيلم برشامة تم عرضه بعد موسم السباق الرمضاني الدرامي ومعظم النجوم الذين شاركوا في الفيلم حققوا نجاحات سابقه في اعمل درامية في شهر رمضان الأمر الذي ساهم بقوة في نجاح فيلم برشامة.