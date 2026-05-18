مصر ضيف الشرف..وزير الزراعة يتوجه للجزائر للمشاركة في المعرض الدولي للفلاحة

شيماء مجدي

توجه  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الجزائرية، للمشاركة في فعاليات افتتاح الدورة الرابعة والعشرين للمعرض الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، والذي ينعقد بقصر المعارض بالصنوبر البحري، تحت شعار: "تحديث الفلاحة، تعزيز السيادة الغذائية واستشراف المستقبل".

وفي سياق متصل أكد وزير الزراعة، أن اختيار جمهورية مصر العربية كضيف شرف لهذه الدورة، إلى جانب دولتي النيجر وموريتانيا، يأتي انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والجزائر لتفعيل التكامل القاري، وبناء سلاسل إنتاج إقليمية قوية قادرة على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام لشعوب القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن يشارك "فاروق" رفقة نظيره الجزائري ياسين وليد وزير الفلاحة، وبعض رؤساء الوفود الرسمية والدبلوماسية المشاركة، في افتتاح وتفقد أجنحة المعرض، الذي يشهد هذا العام مشاركة دولية واسعة تضم 247 علامة تجارية عالمية، من بينها شركات مصرية كبرى رائدة في مجالات التنمية والإنتاج الزراعي.

وتأتي هذه المشاركة  لتؤكد ريادة قطاع الزراعة المصري، وحرص الدولة المصرية على نقل خبراتها الناجحة في مجالات الاستصلاح والابتكار الزراعي للأشقاء في القارة السمراء، ودعم المبادرات الإقليمية الرامية لتعزيز السيادة الغذائية للبلدان العربية والأفريقية.

