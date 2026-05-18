هشام ماجد: مصطفى غريب ممثل شاطر يخطف الكاميرا بطاقته الكوميدية

كشف الفنان هشام ماجد، تفاصيل جديدة عن فيلم برشامة، مشيرا إلى أن هذا العمل من أقرب الأعمال الفنية لقلبه، وأن الفنان مصطفى غريب ممثل شاكر يخطف الكاميرا بطاقته الكوميدية.

واضاف هشام ماجد، في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي: هذا العمل الفني خد قلبي والمعالجة لهذا العمل وصلت لي من وقت طويلة وقبل عمل اعمال شقة، مستدركا أن هذا العمل فيه شخصيات مبنية صح.

وتابع: فيلم برشامة تم عرضه بعد موسم السباق الرمضاني الدرامي ومعظم النجوم الذين شاركوا في الفيلم حققوا نجاحات سابقه في اعمل درامية في شهر رمضان الأمر الذي ساهم بقوة في نجاح فيلم برشامة.