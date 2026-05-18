فن وثقافة

أحمد العوضي يكشف لصدى البلد سبب تأجيل طرح فيلم شمشون ودليلة

أوركيد سامي

كشف أحمد العوضي عن السبب الحقيقي وراء تأجيل طرح فيلمه الجديد «شمشون ودليلة»، وخروجه من المنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى استمرار أعمال التصوير والتحضيرات الخاصة بالفيلم، وليس لأي أسباب أخرى متعلقة بالعمل.

وقال أحمد العوضي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن فريق العمل ما زال يواصل تصوير عدد من المشاهد المتبقية، إلى جانب الانتهاء من بعض التفاصيل الفنية الخاصة بالمونتاج والتجهيزات النهائية، وهو ما دفع صناعه لاتخاذ قرار تأجيل طرحه لحين اكتمال الصورة بشكل يليق بالجمهور.

وأوضح العوضي أن فيلم «شمشون ودليلة» يُعد من الأعمال المهمة بالنسبة له، خاصة أنه يحمل طابعًا مختلفًا ويضم العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات، مشيرًا إلى أن التحضير للعمل استغرق وقتًا طويلًا من أجل تقديم تجربة قوية ومميزة للجمهور.

وأكد العوضي أن خروجه من سباق عيد الأضحى لا يمثل أزمة بالنسبة له، موضحًا أن الأهم هو خروج الفيلم بأفضل جودة ممكنة، قائلاً إن الجمهور يستحق عملًا متكاملًا يليق بحجم التوقعات والانتظار حول الفيلم.

وأضاف أن الشركة المنتجة تعمل حاليًا على الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالعمل تمهيدًا للإعلان عن موعد الطرح الرسمي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الفيلم سيتم عرضه قريبًا فور الانتهاء من التصوير بشكل كامل.

ويترقب جمهور أحمد العوضي عرض فيلم «شمشون ودليلة»، خاصة بعد حالة النجاح الكبيرة التي حققها مؤخرًا في أعماله الدرامية، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط توقعات بأن يحقق الفيلم حضورًا قويًا فور طرحه بدور العرض السينمائي.

