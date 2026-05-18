بدء استئناف محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة إنهاء حياة زوجها في مدينة بدر

تنظر بعد قليل، محكمة مستأنف جنايات القاهرة، جلسة الاستئناف المقدم من سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها في مدينة بدر وقطعت جثته إلى أجزاء على حكم الإعدام الصادر بحقهما.





تفاصيل القضية



وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، عثرت على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر.





وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان في منزله في نفس اليوم التي ادعت زوجته فيه اختفاءه.





وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم.