ياسمين الشقيانة كلمة السر.. التريند وراء إشعال بلوجر النار بنفسها على تيك توك

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في إشعال بلوجر النيران في نفسها بمنطقة أبو النمرس خلال بث مباشر على تيك توك عقب التحفظ عليها داخل المستشفى وإلقاء القبض على تيك توكر أخرى نشرت الفيديو.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث قطاع جنوب الجيزة أن البلوجر المتهمة لديها ديون بمبلغ 60 ألف جنيه وتعجز عن سدادها ما أدى لسوء حالتها النفسية فقررت إشعال النيران في نفسها عبر لايف لكسب تعاطف متابعيها وبهدف تصدر التريند وجمع مشاهدات تربحها مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحريات أن البلوجر سكبت على ملابسها مادة مساعدة على الاشتعال "بنزين" وأثناء البث المباشر أشعلت النار في ملابسها لتتسبب النيران في إصابتها بحروق خطيرة بنسبة تخطت ٧٠٪ وتم نقلها إلى المستشفى والتحفظ عليها بعد توصل التحريات لهويتها.

كما أضافت التحريات أن ناشرة الفيديو تيك توكر مشهورة باسم "ياسمين الشقيانة" استغلت الواقعة لجمع مشاهدات وتصدر التريند وقامت بنشر مقطع الفيديو للتربح، وتم تحديد مكانها في منطقة ١٥ مايو بالقاهرة وتم القاء القبض عليها بعد التنسيق بين مباحث القاهرة والجيزة وإحالتها للنيابة العامة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بإضرام النيران بنفسها بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل "لها معلومات جنائية" مصابة بحروق متفرقة بالجسم وتم إيداعها بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وبسؤالها أقرت بقيامها بإضرام النيران بنفسها فى بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعى لمرورها بحالة نفسية سيئة حال تواصلها مع إحدى معارفها بمواقع التواصل الإجتماعى لجذب تعاطف المتابعين.

أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر لها معلومات جنائية مقيمة بمحافظة القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بإستغلال الموقف ونشر مقطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .