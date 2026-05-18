قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تنسيق أمريكي إسرائيلي لضرب إيران.. تل أبيب تلوح باستهداف منشآت الطاقة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 مايو 2026
دخول متاحف الآثار مجاناً للمصريين احتفالاً بيومها العالمي
أوكرانيا.. تضرر مبانٍ سكنية جراء هجوم مسيرة في أوديسا
أون يرفع حالة التأهب.. أوامر بتحصين الحدود الجنوبية لكوريا الشمالية ومنع أي مواجهة عسكرية
كيفية استخراج كعب عمل إليكترونياً.. الخطوات والرابط
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 18-5-2026 والقنوات الناقلة
دعاء اليوم الأول من ذي الحجة 2026.. أفضل الأدعية المستحبة في أعظم أيام السنة
تحذير من الأرصاد: أتربة عالقة نهارا ورياح مثيرة للرمال تضرب هذه المناطق مساءً
تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان
اليمن.. الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية في مأرب
صيغة التكبير في ذي الحجة.. أنواعه ووقته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ياسمين الشقيانة كلمة السر.. التريند وراء إشعال بلوجر النار بنفسها على تيك توك

المتهمتان
المتهمتان
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في إشعال بلوجر النيران في نفسها بمنطقة أبو النمرس خلال بث مباشر على تيك توك عقب التحفظ عليها داخل المستشفى وإلقاء القبض على تيك توكر أخرى نشرت الفيديو.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث قطاع جنوب الجيزة أن البلوجر المتهمة لديها ديون بمبلغ 60 ألف جنيه وتعجز عن سدادها ما أدى لسوء حالتها النفسية فقررت إشعال النيران في نفسها عبر لايف لكسب تعاطف متابعيها وبهدف تصدر التريند وجمع مشاهدات تربحها مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحريات أن البلوجر سكبت على ملابسها مادة مساعدة على الاشتعال "بنزين" وأثناء البث المباشر أشعلت النار في ملابسها لتتسبب النيران في إصابتها بحروق خطيرة بنسبة تخطت ٧٠٪ وتم نقلها إلى المستشفى والتحفظ عليها بعد توصل التحريات لهويتها.

كما أضافت التحريات أن ناشرة الفيديو تيك توكر مشهورة باسم "ياسمين الشقيانة" استغلت الواقعة لجمع مشاهدات وتصدر التريند وقامت بنشر مقطع الفيديو للتربح، وتم تحديد مكانها في منطقة ١٥ مايو بالقاهرة وتم القاء القبض عليها بعد التنسيق بين مباحث القاهرة والجيزة وإحالتها للنيابة العامة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بإضرام النيران بنفسها بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد الظاهرة بمقطع الفيديو ربة منزل "لها معلومات جنائية" مصابة بحروق متفرقة بالجسم وتم إيداعها بإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، وبسؤالها أقرت بقيامها بإضرام النيران بنفسها فى بث مباشر على مواقع التواصل الإجتماعى لمرورها بحالة نفسية سيئة حال تواصلها مع إحدى معارفها بمواقع التواصل الإجتماعى لجذب تعاطف المتابعين.

أمكن تحديد وضبط القائمة على النشر لها معلومات جنائية مقيمة بمحافظة القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بإستغلال الموقف ونشر مقطع الفيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

إشعال بلوجر النيران في نفسها تيك توك النيابة العامة أبو النمرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

جانب من الحريق

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

ترشيحاتنا

شهادات ادخار إسلامية بعائد تنافسي في البنوك

بعائد 27% وعمرة مجانية.. أفضل شهادات الادخار الإسلامية في 2026

شعار القابضة لمياه الشرب

القابضة للمياه: دفع معدلات تنفيذ مشروعات الصعيد وتحسين الخدمات للمواطنين

نائب وزيرة الإسكان خلال الجولة

لتسريع الإنجاز.. وفد من الإسكان يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد