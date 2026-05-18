قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق
صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. اغتنم أفضل 9 طاعات في الأيام المباركة
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الإثنين
6 أسباب لانقطاع الكهرباء فجأة في العداد مسبوق الدفع
من الجنوب إلى البقاع.. الاحتلال يوسع نطاق ضرباته في لبنان وسط توتر متصاعد
اتصال إيراني فرنسي لاحتواء التوتر.. عراقجي وبارو يبحثان المسارات الدبلوماسية
الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. أفضل الطاعات والعبادات
طقس اليوم| الأرصاد تطلق تحذر من الأتربة العالقة نهاراً
تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص
بصورة صدام حسين.. إيران تسخر من تهديدات ترامب
ألمانيا: مجموعة السبع مفتاح إنهاء أزمة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استطلاع عالمي يكشف غضب المستخدمين من أسعار Motorola Razr 70

Motorola Razr 70
Motorola Razr 70
احمد الشريف

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لموقع "GSM Arena" التقني الشهير، حالة من الإحباط الشديد وصدمة غير متوقعة بين جماعات المستهلكين وعشاق الهواتف القابلة للطي تجاه سلسلة هواتف موتورولا الأحدث لعام 2026، والتي تضم هاتفي "Motorola Razr 70" والنسخة الفائقة "Razr 70 Ultra"، حيث أجمع المشاركون على أن الهواتف الجديدة جاءت بأسعار مبالغ فيها بشكل لا يتناسب مع طبيعة المنافسة الشرسة في الأسواق حالياً.

تسعير صادم يفوق قدرات الهواتف العتادية

تستهدف الانتقادات اللاذعة التي وجهها المصوتون السياسة السعرية المرتفعة التي اعتمدتها شركة موتورولا هذا العام؛ وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن الفجوة السعرية بين الجيل الحالي والأجيال السابقة غير مبررة بالمرة، خاصة وأن الهواتف لم تقدم طفرات ثورية في العتاد الداخلي أو تقنيات الشاشات المرنة لتبرير هذه القفزة، مما جعل قطاعاً عريضاً من المشترين يفضلون التوجه نحو البدائل المنافسة من شركات "سامسونج" و"أوبو" التي تقدم قيمة حقيقية مقابل السعر.

غياب الدعم البرمجي يثير قلق المشترين

انتقد مستخدمو المنصات التقنية بمرارة قصر مدة التحديثات البرمجية والأمنية التي تلتزم بها موتورولا لهواتفها الرائدة مقارنة بالمنافسين؛ وأشار التقرير التحليلي للاستطلاع إلى أن دفع مبالغ طائلة في هاتف ذكي لعام 2026 يتطلب حزمة دعم برمجى ممتدة لا تقل عن خمس إلى سبع سنوات من تحديثات نظام أندرويد الأساسية، وهو ما تفتقر إليه السلسلة الجديدة حالياً، مما يهدد بتراجع القيمة السوقية للهاتف سريعاً ويجعل إعادة بيعه أمراً صعباً للغالية.

مطالبات بخفض الأسعار وتحسين خوارزميات الكاميرا

أوصى مجتمع الخبراء والمستهلكين في ختام الاستطلاع بضرورة مراجعة موتورولا لخططها التسويقية بشكل عاجل عبر تقديم عروض تخفيضية قوية لإنقاذ مبيعات السلسلة قبل فوات الأوان. 

كما طالب المستخدمون الشركة بضخ تحديثات برمجية هوائية عاجلة لتحسين أداء خوارزميات الكاميرات الخلفية وإطالة عمر البطارية، لتدارك العيوب التي رصدتها المراجعات التقنية الأولية ومحاولة استعادة ثقة الجمهور في الأسواق المصرية والعالمية.

خاتمة

تثبت نتائج استطلاع "GSM Arena" أن الوعي الاستهلاكي لدى عشاق التكنولوجيا بات أقوى من أي حملات دعائية؛ ومع اشتعال المنافسة في فئة الهواتف القابلة للطي لعام 2026، يتعين على موتورولا الاستماع لصوت جماهيرها وتعديل استراتيجيتها السعرية والبرمجية، إذا أرادت الحفاظ على مكانتها في هذه الفئة الفريدة من الأجهزة الذكية.

Motorola Razr 70 Motorola Razr 70 Razr 70 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة روميساء

بعد 5 أيام غياب.. لغز اختفاء روميساء طالبة أكتوبر ينتهي بمفاجأة مثيرة.. صور

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

حالة الطقس

47 درجة وأتربة بالمساء.. الأرصاد تُطلق إنذارا شديد اللهجة بشأن طقس الاثنين

منحة التموين 1600 جنيه

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

سعر الطماطم اليوم

60 جنيها للكيلو.. أسعار الطماطم وموعد نزولها

الأرصاد

نزول 10 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

طقس عيد الاضحى

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس وقفة عرفات وعيد الأضحى

ترشيحاتنا

جرجس لاوندي

برلماني: الدلتا الجديدة ملحمة تجسد رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة

النائب مختار همام مرسي

وكيل إسكان النواب: مشروع الدلتا الجديدة نموذج متطور في إدارة الموارد المائية

مشروع الدلتا

برلمانية: مشروع الدلتا الجديدة يجسد النموذج الأمثل للتنمية الذكية والمستدامة

بالصور

من غرناطة إلى شارع بغداد.. مهرجان للسيارات الكلاسيكية في شوارع مصر الجديدة

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية
مهرجان للسيارات الكلاسيكية

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

شذى

بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

سبب خفي لأمراض الكلى

في الهواء اللى بنتفسه.. سبب خفي لأمراض الكلى يحيط بك يوميا

حقنة القهوة الشرجية

ترند حقنة القهوة الشرجية يثير القلق.. الأطباء يحذرون: دجل ولا أساس علمي لها

شقق الإيجار التمليكي

اسكن بدون مقدم.. تفاصيل وشروط شقق الإيجار التمليكي الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد