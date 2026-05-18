استطلاع عالمي يكشف غضب المستخدمين من أسعار Motorola Razr 70

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي لموقع "GSM Arena" التقني الشهير، حالة من الإحباط الشديد وصدمة غير متوقعة بين جماعات المستهلكين وعشاق الهواتف القابلة للطي تجاه سلسلة هواتف موتورولا الأحدث لعام 2026، والتي تضم هاتفي "Motorola Razr 70" والنسخة الفائقة "Razr 70 Ultra"، حيث أجمع المشاركون على أن الهواتف الجديدة جاءت بأسعار مبالغ فيها بشكل لا يتناسب مع طبيعة المنافسة الشرسة في الأسواق حالياً.

تسعير صادم يفوق قدرات الهواتف العتادية

تستهدف الانتقادات اللاذعة التي وجهها المصوتون السياسة السعرية المرتفعة التي اعتمدتها شركة موتورولا هذا العام؛ وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن الفجوة السعرية بين الجيل الحالي والأجيال السابقة غير مبررة بالمرة، خاصة وأن الهواتف لم تقدم طفرات ثورية في العتاد الداخلي أو تقنيات الشاشات المرنة لتبرير هذه القفزة، مما جعل قطاعاً عريضاً من المشترين يفضلون التوجه نحو البدائل المنافسة من شركات "سامسونج" و"أوبو" التي تقدم قيمة حقيقية مقابل السعر.

غياب الدعم البرمجي يثير قلق المشترين

انتقد مستخدمو المنصات التقنية بمرارة قصر مدة التحديثات البرمجية والأمنية التي تلتزم بها موتورولا لهواتفها الرائدة مقارنة بالمنافسين؛ وأشار التقرير التحليلي للاستطلاع إلى أن دفع مبالغ طائلة في هاتف ذكي لعام 2026 يتطلب حزمة دعم برمجى ممتدة لا تقل عن خمس إلى سبع سنوات من تحديثات نظام أندرويد الأساسية، وهو ما تفتقر إليه السلسلة الجديدة حالياً، مما يهدد بتراجع القيمة السوقية للهاتف سريعاً ويجعل إعادة بيعه أمراً صعباً للغالية.

مطالبات بخفض الأسعار وتحسين خوارزميات الكاميرا

أوصى مجتمع الخبراء والمستهلكين في ختام الاستطلاع بضرورة مراجعة موتورولا لخططها التسويقية بشكل عاجل عبر تقديم عروض تخفيضية قوية لإنقاذ مبيعات السلسلة قبل فوات الأوان.

كما طالب المستخدمون الشركة بضخ تحديثات برمجية هوائية عاجلة لتحسين أداء خوارزميات الكاميرات الخلفية وإطالة عمر البطارية، لتدارك العيوب التي رصدتها المراجعات التقنية الأولية ومحاولة استعادة ثقة الجمهور في الأسواق المصرية والعالمية.

خاتمة

تثبت نتائج استطلاع "GSM Arena" أن الوعي الاستهلاكي لدى عشاق التكنولوجيا بات أقوى من أي حملات دعائية؛ ومع اشتعال المنافسة في فئة الهواتف القابلة للطي لعام 2026، يتعين على موتورولا الاستماع لصوت جماهيرها وتعديل استراتيجيتها السعرية والبرمجية، إذا أرادت الحفاظ على مكانتها في هذه الفئة الفريدة من الأجهزة الذكية.