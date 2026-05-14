ببطارية تدوم 600 يوم موتورولا تكشف عن جهاز التعقب بالبلوتوث 2 Moto Tag

أطلقت موتورولا جهاز التتبع الجديد Moto Tag 2 في بعض مناطق أوروبا.. للوهلة الأولى، يبدو الجهاز بسيطًا للغاية.. فهو جهاز تتبع صغير الحجم مصمم للتعليق على أشياء مثل المفاتيح والحقائب والمحافظ والأمتعة، ويتصل عبر شبكة Find Hub من جوجل على أجهزة أندرويد.

مواصفات جهاز Moto Tag 2

يدعم جهاز Moto Tag 2 تقنية النطاق العريض للغاية (UWB) إلى جانب تقنية Bluetooth 6.0 وتقنية Bluetooth Channel Sounding، مما يسمح بتحديد المواقع القريبة بدقة أكبر بكثير مقارنة بأجهزة التتبع التقليدية التي تعمل بتقنية Bluetooth.

عملياً، هذا يعني أن هاتفك يمكنه إرشادك نحو الشيء المفقود باستخدام مؤشرات الاتجاه وقياسات المسافة الأكثر دقة بدلاً من مجرد إخبارك بشكل غامض بأنه «قريب».. ويُعد هذا مفيد بشكل خاص في الأماكن المغلقة، فقد تكون أجهزة التتبع التقليدية بتقنية البلوتوث غير دقيقة بشكل محبط في بعض الأحيان.

من جانبها أشارت موتورولا أن جهاز التتبع قد يدوم حتى 600 يوم باستخدام بطارية CR2032 قياسية قابلة للاستبدال و يُعدّ هذا تحسينًا كبيرًا مقارنةً ببطارية الجيل الأول من Moto Tag التي تدوم لمدة عام

على الجانب الآخر يُعد جهاز التتبع Moto Tag 2 حاصل على تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، لذا فهو مصمم لتحمّل المطر والانسكابات والاستخدام اليومي العادي دون مشاكل تُذكر.

من ناحية التصميم، حافظت موتورولا على بساطة التصميم إلى حد كبير فيُعد جهاز التتبع نحيف بما يكفي ليناسب المحافظ أو حقائب السفر، ويتوفر باللونين الأخضر والبرتقالي بدلاً من اللونين الأبيض والأسود المعتادين في معظم أجهزة التتبع.

تتضمن الميزات الإضافية بعض اللمسات العملية البسيطة ويبدو أن الزر المدمج يُمكن استخدامه لرنين الهاتف المتصل أو حتى تشغيل الكاميرا عن بُعد كما تعتمد موتورولا على نظام Find Hub المشفر من جوجل لضمان الخصوصية ومشاركة الموقع بشكل آمن.

بشكل عام، يبدو جهاز Moto Tag 2 وكأنه محاولة من موتورولا لتقديم بديل أكثر كفاءة يعمل بنظام أندرويد لجهاز AirTag من آبل.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز Moto Tag 2 حاليًا في أسواق مثل المملكة المتحدة وألمانيا، بسعر حوالي 29.99 جنيهًا إسترلينيًا و40 يورو على التوالي. ويبدو أن طرحه حتى الآن يقتصر على أجزاء من أوروبا، إلا أنه من المرجح أن يتوفر على نطاق أوسع لاحقًا.