قبل الإطلاق الرسمي ..تسريبات تكشف مواصفات هاتف موتورولا Moto G87 الاقتصادي

تستعد موتورولا لإطلاق هاتفين جديدين، هما سلسلة Razr 70 وهاتف Moto G87. وقد كشفت تسريبات حديثة عن تصميم ومواصفات رئيسية لسلسلة Razr 70 القادمة، بينما ظل تصميم وتفاصيل أخرى لهاتف G87 طي الكتمان.

مواصفات هاتف Moto G87

في تسريب جديد ظهرت العديد من الصور الرسمية لهاتف Moto G87، كاشفًا عن تصميمه لأول مرة.

سيتوفر هاتف Moto G87 بلونين من الأزرق، الداكن والفاتح. أما من حيث التصميم، فهو يتبع لغة تصميم موتورولا الحالية، حيث تتوسط الزاوية العلوية اليسرى وحدة كاميرا مربعة الشكل، تضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. ويتميز الجزء الأمامي بشاشة مسطحة ذات زوايا دائرية.

يحتوي الجانب الأيمن من الجهاز على أزرار التحكم في الصوت وزر التشغيل، بينما يبدو أن الجانب الأيسر يضم فتحة بطاقة SIM. أما الحافة السفلية فتضم على ما يبدو ميكروفونًا ومنفذ USB-C وشبكة مكبر الصوت.



تشير التسريبات إلى أن ألوان هاتف G87 من المتوقع أيضاً أن يتوفر بألوان إضافية

تشير التقارير الحديثة إلى أن هاتف Moto G87 قد يعمل بمعالج MediaTek Dimensityومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت.

لا تزال بقية مواصفاته طي الكتمان. ومن المحتمل أن يُطرح الجهاز في الأسواق في وقت مبكر من الشهر المقبل