موتورولا تطلق Edge 70 Pro بكاميرا ثورية وبطارية6500 مللي أمبير

أطلقت موتورولا هاتف موتورولا إيدج 70 برو ، لتوسع بذلك تشكيلة هواتفها المتوسطة المتميزة، مع التركيز على الأداء وجودة الشاشة وعمر البطارية. يجمع الجهاز بين مكونات قوية وتصميم أنيق، بهدف جذب المستخدمين الباحثين عن تجربة استخدام متوازنة للهواتف الذكية.

مواصفات وميزات هاتف موتورولا إيدج 70 برو



يتميز هاتف موتورولا إيدج 70 برو بشاشة pOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 5200 شمعة. تدعم الشاشة تقنية HDR10+ وعمق ألوان 10 بت، بالإضافة إلى اعتماد ألوان بانتون لضمان دقة الألوان.

يعمل هاتف Edge 70 Pro بمعالج Dimensity 8500 Extreme، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من نوع UFS 4.1، ويعمل بنظام Android 16. وسيحصل على تحديثات نظام التشغيل لمدة ثلاث سنوات، وتحديثات أمنية لمدة خمس سنوات. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط.

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 50 ميجابكسل يدعم التصوير الماكرو.

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 50 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K. كما يضم الجهاز العديد من أدوات التصوير وميزات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يأتي هاتف Edge 70 Pro مزودًا بمكبرات صوت ستيريو مُعدّلة بتقنية Dolby Atmos، ويتمتع بتصنيفات IP68 وIP69، بالإضافة إلى متانة فائقة وفقًا للمعايير العسكرية. تشمل خيارات الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وWi-Fi 6E، وBluetooth 5.4، وNFC. يتوفر الهاتف بألوان متعددة مستوحاة من ألوان Pantone، بما في ذلك الأبيض الناصع، والشاي، والتيتانيوم.

سعر وتوافر هاتف موتورولا إيدج 70 برو

يُباع هاتف موتورولا إيدج 70 برو بسعر 38,999 روبية هندية (حوالي 415 دولارًا أمريكيًا) لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت 41,999 روبية هندية (حوالي 450 دولارًا أمريكيًا). وسيبدأ بيعه في 29 أبريل عبر موقع Flipkart الإلكتروني، وموقع موتورولا الرسمي، والمتاجر.

من المتوقع أيضاً أن تُطلق موتورولا نسخة أخرى، وهي Edge 70 Pro+ قريباً. ورغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن، فمن المرجح أن يتم طرحها في الأسابيع القادمة.