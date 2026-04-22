قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية فيفو تغزو الأسواق بهواتف جديدة.. إليك أهم مواصفاتها

هاتفا Vivo X300 Ultra وVivo X300 FE
لمياء الياسين

أكدت شركة فيفو رسميًا أن موعد إطلاق هاتفي Vivo X300 Ultra وVivo X300 FE المرتقبين في الهند هو 6 مايو. 

وبعد أسابيع من التكهنات، أصبحت الصفحات الرسمية لكلا الجهازين متاحة الآن على موقع فيفو.

وقد أكدت هذه الصفحات أخيرًا المواصفات الرئيسية لكلا الطرازين، ما يشير إلى توجه قوي نحو قطاع التصوير الفوتوغرافي المتميز.

موعد إطلاق هاتف Vivo X300 Ultra
 

من المتوقع أن تعيد كاميرا X300 Ultra تعريف التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول في الهند، وستتوفر بتشطيبين مذهلين، وهما الأخضر المنتصر والأسود الكسوف.

من أبرز الميزات التي تم تأكيدها على الصفحة الرئيسية دعم العدسات الاحترافية من خلال ملحقين مخصصين. 

يمكن للمستخدمين اختيار عدسة ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra، وهي عدسة مكافئة لـ 400 مم توفر تكبيرًا بمقدار 4.7x لالتقاط صور بعيدة المدى للغاية، أو عدسة ZEISS Telephoto Extender Gen 2 الأكثر سهولة في الحمل، والتي تعادل 200 مم، وقد تم تحسينها لتصبح خفيفة الوزن (153 غرامًا).

إلى جانب المظهر، تُركز شركة فيفو بشكل كبير على ضمان عمر أطول لهاتفها الرائد، فقد تم تأكيد حصول هاتف X300 Ultra على ترقيات لنظام التشغيل أندرويد لمدة 5 سنوات، وتحديثات أمنية لمدة 7 سنوات، ما يضمن بقاء الجهاز مواكباً لأحدث التقنيات حتى نهاية العقد الحالي.

يحتفظ الجهاز بمواصفاته القوية التي ظهرت لأول مرة في الصين، حيث يضم معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ومساحة تبريد فائقة الضخامة تبلغ 5800 مم². ويعمل الجهاز ببطارية سعة 6600 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 40 واط. 

يمكنكم الاطلاع على باقي المواصفات هنا، حيث تم الكشف عنه مؤخرًا في الصين.

يأتي هاتف Vivo X300 FE كخيار متعدد الاستخدامات، يجمع بين المواصفات المتطورة والتصميم الأنيق.

يمكن للمستهلكين الاختيار من بين ألوان الزيتوني الحضري، والبنفسجي الليلكي، والأسود الداكن.

تأتي كاميرا FE مزودةً أيضاً بملحق تصوير خاص بها، وهو عبارة عن عدسة ZEISS Telephoto Extender Gen 2 المكافئة لعدسة 200 مم (وهي نفسها المستخدمة في كاميرا X300 Ultra). 

يبلغ وزن هذه العدسة المدمجة 153 جراماً فقط، وتوفر تكبيراً بمقدار 2.35 ضعف، وهي مصممة للعمل بسلاسة في أوضاع التصوير الفوتوغرافي والفيديو والمسرحي.


خيارات ألوان هاتف Vivo X300 FE

تؤكد الصفحة الرئيسية أيضاً بعض المواصفات، مثل معالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. 

أما المواصفات الأخرى فهي معروفة مسبقاً، حيث تم الكشف عن الهاتف عالمياً مؤخراً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد